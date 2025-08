‘Bairro Legal’ leva mutirão de limpeza a dois bairros de Resende

Resende – A Prefeitura de Resende levou nesta segunda-feira (4) o programa “Bairro Legal” aos bairros Jardim Beira Rio e Jardim Alegria. A iniciativa promoveu um mutirão de limpeza, manutenção e conservação urbana, reunindo diversas frentes de trabalho de forma simultânea.

As equipes executaram serviços como varrição de ruas, capina, retirada de entulho, poda de árvores, desobstrução de esgotos, operação tapa-buracos, pintura de guias, sinalização viária e manutenção de praças e da iluminação pública.

O programa, que no mês passado passou pelo bairro Monet, visa atender de maneira rápida e organizada múltiplas demandas de infraestrutura e conservação. As próximas localidades contempladas serão anunciadas nos canais oficiais da Prefeitura de Resende.

“O programa é uma forma de estabelecer mutirões e resolver, ao mesmo tempo, diversas demandas do nosso município, de forma rápida e organizada. Para que isso seja possível, contamos com o empenho de equipes que trabalham em conjunto e dão fluidez para as ações. Temos mais dois bairros contemplados nesta segunda-feira e vamos continuar estendendo este tipo de ação para outras localidades”, afirmou o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Thomas Elson Landim.