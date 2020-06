Bairros de Porto Real recebem nova iluminação com LED

Matéria publicada em 25 de junho de 2020, 10:40 horas

Av. Dom Pedro II, Vila Romana e Bairro de Fátima foram um dos contemplados

Porto Real – A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, segue dando continuidade ao processo de eficientização do sistema de iluminação pública com luminárias de LED. Além da Avenida Dom Pedro II, que passa pelas melhorias no trecho que vai do Centro até o Jardim Real desde segunda, 22; os bairros Fátima e São José e toda a Vila Romana também já foram contemplados. Atualmente, os trabalhos estão em execução no bairro Jardim Real e o próximo a receber a nova iluminação será o bairro Freitas Soares.

O prefeito Ailton Marques esteve presente no Centro na terça, 23, onde foi conferir os resultados da iluminação de LED. “Com as novas luminárias de LED, a Prefeitura quer zelar pelo direito de ir e vir da população. As diferenças da qualidade técnica se comparadas a uma luminária convencional são bastante perceptíveis. A economia também será significativa, além de ampliar as condições de segurança e qualidade de vida dos moradores de Porto Real”, reiterou o prefeito.

“O processo de eficientização é um serviço de melhoramento da iluminação pública. Atualmente o município conta com 3 mil pontos de iluminação e o trabalho executado pela Secretaria é a troca das luminárias de vapor de mercúrio pelas de LED, o que garante além de mais economia no consumo”, frisou o secretário de Obras e Serviços Públicos, Luiz Tavares.