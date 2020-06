Bairros recebem investimentos do Furban em Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de junho de 2020, 15:21 horas

Volta Redonda- O Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR) está promovendo uma série de intervenções estruturais e de prevenção em vários bairros, de acordo com a programação da autarquia. São obras como muros de contenção, revitalizações e construção de espaços de lazer para a população.

No Siderlândia, a previsão é que na próxima semana seja entregue a obra de manutenção de servidão localizada na Rua Itaguaí, próximo ao n° 285. De acordo com o Furban, os trabalhos estão 90% concluídos e as equipes estão na fase de pintura geral. O local também recebeu reparo na rede de água pluvial, reconstrução de parte da escada de acesso, recuperação de corrimão, além da retirada de entulho.

No bairro Água Limpa, os moradores receberão, em breve, melhorias que estão em andamento nos espaços públicos da Rua Visconde do Rio Branco. No local, está sendo construída uma pista de caminhada, e feita a manutenção de praça, vestiário, campo e quadra do bairro. A obra está com 75% dos trabalhos concluídos, com equipes efetuando a pintura geral.

– Estamos conseguindo conservar e melhorar os espaços públicos durante a pandemia. O cidadão merece uma cidade limpa e com manutenção em dia e, com a baixa circulação de pessoas, estamos aproveitando para melhorar Volta Redonda cada vez mais – afirmou o prefeito Samuca Silva.

Recentemente, o Furban já entregou aos moradores do bairro Belo Horizonte a revitalização da servidão localizada na Rua Nestório, nº 204. No local foi feita recuperação da pavimentação, limpeza das canaletas que recolhem água pluvial, além da construção de muro de contenção em local que comprometia a servidão.