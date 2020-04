Bairros Saudade e Roselândia recebem operação tapa-buraco em Barra Mansa

Matéria publicada em 28 de abril de 2020, 16:58 horas

Barra Mansa- A operação tapa-buraco acontece na Avenida Homero Leite, em Saudade, e na Rua José Inácio Martins, no bairro Roselândia. A obra, segundo a prefeitura, tem o objetivo de diminuir os transtornos causados aos motoristas e pedestres que passam pelo local, uma das principais vias de acesso ao bairro.

A prefeitura informou que mantém os serviços de manutenção mesmo durante a pandemia do coronavírus, e segue trabalhando na manutenção da cidade, de forma responsável, garantindo a segurança dos funcionários.

– Foram liberados do serviço os funcionários que estejam no grupo de risco. Já para aqueles que continuaram em exercício, os cuidados foram redobrados, com a higienização frequente das mãos, o uso de álcool gel e de Equipamento de Proteção Individual (EPI) – disse em nota.