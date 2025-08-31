domingo, 31 agosto 2025
Banco de Olhos de Volta Redonda amplia ações para incentivar doação de córneas

Treinamento irá percorrer os 34 municípios atendidos pela unidade, pioneira no estado do Rio

Volta Redonda – O Banco de Tecido Ocular Humano (BTOH) de Volta Redonda, anexo ao Hospital São João Batista, iniciou uma série de palestras e treinamentos voltados a profissionais de saúde e à comunidade, com o objetivo de esclarecer dúvidas, combater mitos e incentivar a doação de córneas. A ação já passou por unidades de Resende e será estendida a outros municípios que integram a área de abrangência do órgão.

As próximas unidades a receber o treinamento serão o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, no Retiro, além da UPA Santo Agostinho e o Hospital Nelson dos Santos Gonçalves (HNSG), em Volta Redonda, além do Hospital Municipal de Pinheiral Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa.

A coordenadora do Banco de Olhos, Daniela da Silva, reforçou que as capacitações são direcionadas a profissionais que atuam em hospitais, unidades de pronto atendimento e serviços de saúde, abordando temas como o processo de identificação de potenciais doadores, acolhimento às famílias, aspectos legais e éticos da doação, além dos critérios médicos necessários para a captação de córneas.

“A equipe está realizando novas capacitações nos municípios vizinhos, visando a melhor compreensão dos profissionais da área de saúde, para fortalecer a rede de captação e transplantes de córneas, aumentar o número de doações efetivadas e, assim, devolver a qualidade de vida a quem aguarda por uma nova chance de enxergar”, disse Daniela.

Unidade pioneira no estado

O Banco de Tecido Ocular Humano (BTOH) de Volta Redonda é o primeiro no estado do Rio de Janeiro. Desde o início das atividades, em maio de 2010, a unidade foi responsável por alcançar 2.396 doadores, com o total de 4.711 captações de globos oculares e 3.654 córneas preservadas. Esses números permitiram a realização de 2.424 transplantes nos últimos 15 anos em diversos hospitais do estado.

O Banco de Olhos possui uma equipe de profissionais especializados – técnico, enfermeiro e oftalmologista – que são responsáveis pela busca de potenciais doadores, pela avaliação, validação, entrevista familiar, captação, processamento, armazenamento e disponibilização dos tecidos para o transplante.

A unidade recebe as notificações de óbitos e possíveis doadores dos 34 municípios de sua área de abrangência. Os telefones de contato são 0800-225742, (24) 3212-9002, (24) 3511-3755 e (24) 99974-6595 (WhatsApp). O banco de Olhos, anexo ao Hospital São João Batista, está aberto para visitação técnica para profissionais e estudantes da área de saúde com o objetivo de esclarecer sobre a importância da doação de córneas.

“Qualquer pessoa entre dez e 80 anos pode ser um potencial doador, basta manifestar em vida seu desejo aos familiares. Lembrando que somente a família pode autorizar a doação de córneas”, falou a coordenadora do Banco de Olhos de Volta Redonda, ressaltando que uma doação de córneas pode beneficiar até quatro pessoas, quando são captadas as duas córneas e as duas escleras –camada branca mais superficial do globo ocular, composta por fibra de colágeno.

HSJB tem comissão interna para doação de órgãos e tecidos

Além de coordenar o Banco de Olhos, a enfermeira Daniela da Silva compõe a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do Hospital São João Batista (HSJB).

“A CIHDOTT é responsável pela doação de órgãos e tecidos no Hospital São João Batista. Uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeira, psicólogos e assistente social trabalha na abordagem à família para obter autorização para a doação. Somente em 2024, a unidade fez seis captações e, neste ano, já foram duas captações que beneficiaram pacientes da fila única de espera em todo o estado”, falou o diretor-geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião Faria.

