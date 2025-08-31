Banco de Olhos de Volta Redonda amplia ações para incentivar doação de córneas

Volta Redonda – O Banco de Tecido Ocular Humano (BTOH) de Volta Redonda, anexo ao Hospital São João Batista, iniciou uma série de palestras e treinamentos voltados a profissionais de saúde e à comunidade, com o objetivo de esclarecer dúvidas, combater mitos e incentivar a doação de córneas. A ação já passou por unidades de Resende e será estendida a outros municípios que integram a área de abrangência do órgão.

As próximas unidades a receber o treinamento serão o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, no Retiro, além da UPA Santo Agostinho e o Hospital Nelson dos Santos Gonçalves (HNSG), em Volta Redonda, além do Hospital Municipal de Pinheiral Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa.

A coordenadora do Banco de Olhos, Daniela da Silva, reforçou que as capacitações são direcionadas a profissionais que atuam em hospitais, unidades de pronto atendimento e serviços de saúde, abordando temas como o processo de identificação de potenciais doadores, acolhimento às famílias, aspectos legais e éticos da doação, além dos critérios médicos necessários para a captação de córneas.

“A equipe está realizando novas capacitações nos municípios vizinhos, visando a melhor compreensão dos profissionais da área de saúde, para fortalecer a rede de captação e transplantes de córneas, aumentar o número de doações efetivadas e, assim, devolver a qualidade de vida a quem aguarda por uma nova chance de enxergar”, disse Daniela.

Unidade pioneira no estado

O Banco de Tecido Ocular Humano (BTOH) de Volta Redonda é o primeiro no estado do Rio de Janeiro. Desde o início das atividades, em maio de 2010, a unidade foi responsável por alcançar 2.396 doadores, com o total de 4.711 captações de globos oculares e 3.654 córneas preservadas. Esses números permitiram a realização de 2.424 transplantes nos últimos 15 anos em diversos hospitais do estado.

O Banco de Olhos possui uma equipe de profissionais especializados – técnico, enfermeiro e oftalmologista – que são responsáveis pela busca de potenciais doadores, pela avaliação, validação, entrevista familiar, captação, processamento, armazenamento e disponibilização dos tecidos para o transplante.

A unidade recebe as notificações de óbitos e possíveis doadores dos 34 municípios de sua área de abrangência. Os telefones de contato são 0800-225742, (24) 3212-9002, (24) 3511-3755 e (24) 99974-6595 (WhatsApp). O banco de Olhos, anexo ao Hospital São João Batista, está aberto para visitação técnica para profissionais e estudantes da área de saúde com o objetivo de esclarecer sobre a importância da doação de córneas.

“Qualquer pessoa entre dez e 80 anos pode ser um potencial doador, basta manifestar em vida seu desejo aos familiares. Lembrando que somente a família pode autorizar a doação de córneas”, falou a coordenadora do Banco de Olhos de Volta Redonda, ressaltando que uma doação de córneas pode beneficiar até quatro pessoas, quando são captadas as duas córneas e as duas escleras –camada branca mais superficial do globo ocular, composta por fibra de colágeno.

HSJB tem comissão interna para doação de órgãos e tecidos

Além de coordenar o Banco de Olhos, a enfermeira Daniela da Silva compõe a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do Hospital São João Batista (HSJB).

“A CIHDOTT é responsável pela doação de órgãos e tecidos no Hospital São João Batista. Uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeira, psicólogos e assistente social trabalha na abordagem à família para obter autorização para a doação. Somente em 2024, a unidade fez seis captações e, neste ano, já foram duas captações que beneficiaram pacientes da fila única de espera em todo o estado”, falou o diretor-geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião Faria.