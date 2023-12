Banda de Volta Redonda promove tradicional Concerto Natalino no Cine 9 de Abril

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda promove na próxima sexta-feira (15) o tradicional Concerto Natalino no Cine 9 de Abril, na Vila Santa Cecília. A apresentação da Banda de Concerto, um dos grupos do projeto ‘Volta Redonda Cidade da Música’, começa pontualmente às 19h30, e a entrada é gratuita.

O espetáculo faz parte da programação cultural do município em comemoração ao Natal 2023. A regência do espetáculo é do maestro Nicolau Martins de Oliveira, idealizador do projeto. No programa, estão incluídas 18 obras e 11 compositores.

‘Volta Redonda Cidade da Música’

A Banda de Concerto de Volta Redonda faz parte do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, que é mantido pela prefeitura Municipal e beneficia cerca de quatro mil alunos da Rede Municipal de Ensino – Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

O projeto tem como objetivos principais permitir que, através da prática musical, haja o crescimento do ser humano em todas as áreas de sua vida, além de difundir a música no seu meio social e em outras comunidades, possibilitando a formação de novas plateias e instrumentistas, além de proporcionar aos jovens nova perspectiva em sua vida profissional.

Criado e idealizado pelo maestro Nicolau, o ‘Volta Redonda Cidade da Música’ conta ainda com Banda Mini, Banda de Metais, Coro Infantojuvenil, Coro Misto, Orquestra de Violinos, Orquestra de Violoncelos e Orquestra de Cordas.