Banda Municipal faz apresentação no novo espaço turístico de Paraíba do Sul

Matéria publicada em 9 de novembro de 2021, 13:41 horas

BAMMAPS fará ensaio aberto no Parque Salutaris, no sábado, dia 15, às 9h

Paraíba do Sul – A Banda Municipal de Marcha de Paraíba do Sul realizou na última semana, apresentação no novo espaço da Praça de Alimentação Herbert José de Sousa, local conhecido como Céu de Guarda-Chuva. A BAMMAPS brindou a população com a execução de músicas populares, sendo muito aplaudida pela prefeita Dayse Onofre, que prestigiou o evento ao lado da população.

A ação faz parte do projeto Música na Praça, que terá apresentações da Banda Municipal em praças do município. No próximo sábado, dia 15, a BAMMAPS fará um ensaio aberto no Parque Salutaris, às 9h, e convida à população para prestigiar mais este momento cultural gratuito na cidade.

Espaço Céu de Guarda-Chuvas



O novo espaço caiu no gosto dos sul-paraibanos e turistas que visitam a cidade. O local tem se destacado pela organização e pela decoração inspirada no museu ao ar livre, Umbrella Sky, que fica em Portugal, para alegrar nossa cidade.

Em breve os quiosques também passarão por uma reforma, trazendo mais harmonia ao local. A intenção é proporcionar aos sul-paraibanos e turistas um espaço organizado onde possam desfrutar de uma diversificada gastronomia, localizado bem no centro da cidade.

Visando o enfrentamento do momento difícil na economia, o governo municipal segue buscando recursos e não mede esforços para dar oportunidades aos que mais precisam.