Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros completa 125 anos

Rio de Janeiro – O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) realizou, nesta sexta-feira (12), na sede do Quartel Central, um encontro inédito entre as bandas das corporações fluminense e do Distrito Federal (CBMDF), antecipando as celebrações do aniversário de 125 anos da Banda Sinfônica do CBMERJ, comemorado nesta segunda-feira (15).

A apresentação é uma marco histórico, uma vez a banda do CBMDF é oriunda do Rio de Janeiro e nunca estiveram juntas em um mesmo palco, desde a criação da corporação.

– A integração artística entre as bandas eleva a autoestima dos militares e, consequentemente, envolve o público presente no concerto – disse o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.

História

A Banda Sinfônica do CBMERJ realizou a sua primeira apresentação em 15 de novembro de 1896, no quartel do Humaitá. Em 2012, foi transformada em grupamento, por meio do Decreto nº 43.612, de 23 de maio. O maestro Anacleto Augusto de Medeiros foi o primeiro a conduzir a banda. Foi o primeiro grupo instrumental do Brasil a gravar discos, quando da instalação da Casa Edson, na Rua do Ouvidor, no Centro do Rio.

Os músicos estão presentes em cerimônias militares, visitas oficiais de autoridades e eventos diversos em todo território fluminense. O grupo contribui para o desenvolvimento artístico e musical do nosso Estado, levando canções de artistas de todos os tempos e países para o público. O repertório é variado e tem inspiração em músicos populares e eruditos, tradicionais e contemporâneos. Em janeiro, a expectativa é que a banda ganhe status de orquestra. Como disse o pesquisador Ricardo Cravo Albin: “Não há uma pessoa que goste de Música Popular Brasileira que não se emocione com os músicos do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. Essa é uma das bandas mais tradicionais da MPB. Com esse grupo, fundado por Anacleto de Medeiros, um dos maiores e mais originais maestros que o país já teve, nasceu a qualidade musical carioca”.