Bar é interditado no Ano Bom por descumprir decreto municipal

Matéria publicada em 4 de junho de 2020, 21:19 horas

Barra Mansa– Um bar no bairro Ano Bom foi interditado na noite desta quinta-feira, dia 04, por descumprir o decreto municipal, que prevê o funcionamento deste tipo de comércio somente por sistema delivery. A Secretaria de Ordem Pública, por meio da Fiscalização de Posturas, autuou o estabelecimento.

O órgão estava em fiscalização para averiguar o cumprimento do decreto no município quando se deparou com o local. O secretário de Ordem Pública, William Pereira, afirma que a fiscalização seguirá com mais rigor em Barra Mansa.

– Temos que ter em vista que estamos em um momento importante para o município, onde precisamos ter um maior cuidado com questões de saúde. Estamos trabalhando com mais rigor para o cumprimento do decreto municipal – disse.