‘Barra Cidadã’ chega a Vargem Alegre

Barra do Piraí – A prefeitura leva seu projeto “Barra Cidadã” ao distrito de Vargem Alegre neste sábado (23). O evento ocorrerá das 8 às 13 horas na rua Quintino Bocaiúva, próxima ao Ciep 428 – Dona Mariana Coelho. A ação contará com o apoio de todos as secretarias municipais, instituições privadas e o Governo do Estado, que contemplará a iniciativa com diversos projetos, nos quais se destaca o RJ para Todos.

Os serviços ofertados serão: a segunda via de IPTU e TAE; balcão de empregos; Bolsa Família; vacinação de brucelose; atendimento jurídico; isenção para documentos; Centro de Cidadania LGBTI+; aferição de pressão e glicose; requerimento de benefício previdenciário; vacinação (infantil, adolescente e adulto); serviço de convivência e fortalecimento de vínculos; ouvidoria; orientação Incra; cardiologista; cadastro ambiental rural; emissão de identidade (necessário levar Certidão de Nascimento ou de Casamento); simulação de aposentadoria e muito mais.

O “Barra Cidadã” teve sua primeira edição em 26 de março de 2022 no distrito da Califórnia. Desde então, o projeto já passou por vários outros pontos do município. Esses locais são o Centro da cidade, os distritos de Dorândia e São José do Turvo e os bairros do Areal, Vale do Ipiranga, Morro do Gama e Oficina Velha.

A secretária de Comunicação Social e uma das idealizadoras do projeto, América Tereza do Nascimento, fala a respeito do objetivo primordial da ação. “O diálogo é a chave para o progresso. Por isso é importante que o poder público esteja sempre perto da população, ouvindo seus anseios de demandas. É isso que o Barra Cidadã preconiza: levar a prefeitura até o povo, oferecendo serviços que, certamente, serão de grande valia para os habitantes do município. É gratificante ver que, um ano e meio depois de sua criação, a iniciativa já ganhou tanta fama e é figura carimbada nas ações sociais da cidade”, aponta América, agradecendo ao secretário de Agricultura, Espedito Monteiro de Almeida, pelo empenho em buscar novas parcerias para o evento.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, ressalta o comprometimento do governo em democratizar o acesso a seus serviços. “Aumentar o acesso dos barrenses aos serviços do poder público é essencial para a administração de uma cidade. Por isso, o Barra Cidadã surge como um meio para esse fim. Ações como essa comprovam o empenho e dedicação da prefeitura em oferecer o melhor para a população. Já estamos em nossa nona edição e seguiremos por mais”, finaliza o chefe do Executivo.