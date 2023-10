Barra do Piraí abre matrículas para ano letivo de 2024

Barra do Piraí – A Secretaria de Educação de Barra do Piraí inicia nesta terça-feira (17) o processo de renovação de matrícula do ano letivo de 2024 para alunos das escolas da rede municipal de ensino. A inscrição e permanência para o ano de 2024 devem ser feitas através do site EduConnecteBP e confirmadas na secretaria das Unidades Escolares. A renovação segue até o dia 10 de novembro.

Para a inscrição dos alunos da Educação Infantil, é necessário que os pais ou responsáveis levem a certidão de nascimento, declaração de escolaridade, comprovante de vacinação (para menores de cinco anos), duas fotos 3×4, atestado médico para prática de educação física e comprovante de residência válido e atual.

Já para os demais alunos, é necessário certidão de nascimento, declaração de transferência e/ou histórico escolar (para aqueles que mudaram de instituição de ensino), duas fotos 3×4, carteira de identidade (para maiores de 16 anos), título de eleitor e certidão de serviço militar (para maiores de 18 anos), atestado médico para prática de educação física e comprovante de residência válido e atual.

O prefeito Mário Esteves reforça a necessidade de os responsáveis realizarem as matrículas para o ano de 2024, período que terá diversas novidades para os alunos. “Para 2024 já anunciamos os novos uniformes escolares e os kits. É um grande investimento que fará com que todas as nossas crianças e jovens tenham um material excelente. Com isso, buscamos fornecer a “base” que permitirá o desenvolvimento de suas habilidades e do seu aprendizado”, finaliza o chefe do Executivo.

O processo segue um cronograma específico:

– Renovação de matrícula para 2024: 17/10/2023 a 10/11/2023.

– Pré-matrícula: 13/11/2023 a 24/11/2023.

– Matrícula para alunos selecionados na Educação Infantil: 29/11/2023 a 15/12/2023.

– Matrícula para alunos selecionados no Ensino Fundamental e modalidade EJA: 18/12/2023 a 18/01/2024.