Barra do Piraí adia testagem em massa para próximo final de semana

Matéria publicada em 30 de abril de 2020, 14:38 horas

Barra do Piraí– A prefeitura em comunicado lamentou o ocorrido nesta quinta, dia 30, sobre o vazamento de supostas seleções de moradores para o processo de testagem em massa contra a Covid-19.

– Apesar de acreditar que tais postagens nas redes sociais tenham ocorrido sem má fé, a administração pública preza pela seriedade do momento. E comunicou aos promotores do Ministério Público da Tutela Coletiva de Barra do Piraí, bem como ao Eleitoral. Devido a este fato, a prefeitura informou que não fará mais parte do quadro de colaboradores, aqueles que, por ventura, chamaram por meio das redes sociais para este processo – seja de quais bairros forem -, uma vez que esta testagem em massa tem cunho científico. Em momento algum, o poder público – que prima pela transparência dos seus atos -, desejou utilizar de má fé para angariar proveitos próprios – disse em nota, acrescentando que:

– Muito pelo contrário, a Prefeitura de Barra do Piraí, a partir da decisão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, firmou parceria com líderes comunitários, educadores e religiosos – de todos os credos – para que o processo seguisse de maneira mais ágil possível. Em tempo hábil, o único resultado que desejaria obter era o matemático – disse em outro trecho.

Atualmente, a prefeitura disse que não dispõem de um quadro de Atenção Básica amplo, que poderia auxiliar tais serviços de maneira mais rápida; possui cobertura de apenas 24,86% na Estratégia de Saúde da Família (ESF), e 46% na Atenção Primária. Portanto, firmou tais elos em mais de 45 bairros para chegar a aos testes em pessoas assintomáticas, formando mais uma prevenção e buscando um norte a mais ao exitoso isolamento social, método adotado no município em seus mais de 100 mil moradores.

– Assim sendo, refuta qualquer tipo de comentário condenatório, que venha a macular a imagem do processo; vai refazer o quadro de voluntários; e adiar a testagem em massa para o próximo final de semana (8, 9 e 10 de maio) – finalizou a nota.