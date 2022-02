Barra do Piraí anuncia o retorno segunda-feira de toda rede municipal ao ensino 100% presencial

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2022, 18:15 horas

Barra do Piraí- Na próxima segunda, dia 7, toda a rede municipal da Prefeitura de Barra do Piraí retorna ao ensino 100% presencial. Ao todo, são mais de 8 mil alunos e as escolas irão cumprir os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades em saúde pública, como aferir temperatura, uso de máscara e utilização de álcool gel.

De acordo com a secretária de Educação, Glória Guimarães, a volta às aulas é muito satisfatória para toda a equipe, depois de tantas instabilidades no ensino por conta da pandemia. “É muito gratificante esse clima de início de ano com nossos alunos retornando para as escolas de forma presencial. Já havíamos retornado em agosto do ano passado, mas era tudo muito incerto e com ensino híbrido (aulas presenciais e remotas). Agora, com retorno 100% presencial, toda a equipe se vê confiante”, afirmou.

Além disso, a secretária lembrou que ainda é importante que sejam mantidos os protocolos de segurança contra a Covid-19. “Todos os cuidados e protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde serão cumpridos dentro das escolas, a fim de preservar nossos alunos e funcionários”, assegurou.

O prefeito do município, Mário Esteves, afirma que voltar a estudar presencialmente em meio ao atual cenário é como reconstruir conhecimento. “A convivência do dia a dia na escola ocasionou mais aprendizado e desenvolve capacidades que, no período de isolamento, foram perdidas. Todo recomeço é um desafio, entretanto estamos animados e aptos para o retorno”, alegou.