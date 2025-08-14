Barra do Piraí: Árvore morta na Praça Nilo Peçanha é retirada

Barra do Piraí – A Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade de Barra do Piraí realizou, nesta semana, a retirada da maior árvore da Praça Nilo Peçanha, já morta e com risco de cair sobre a praça.

O secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Christopher Taranto, deixou claro à população que há, de fato, a necessidade da remoção da árvore morta, visto que ela representa um perigo para a população. Dessa forma, o chefe da pasta garante aos barrenses que, em breve, uma nova árvore será plantada no lugar desta.

“Neste momento, é compreensível que muitas pessoas fiquem incomodadas, gerando dúvidas e questionamentos, mas quero deixar claro a todos que, infelizmente, a árvore já estava morta e oferecendo riscos à população. Por isso, foi necessária sua supressão. Em breve, uma nova árvore será plantada no local, para que possa crescer de maneira saudável e dar qualidade de vida para todos os barrenses”, disse Christopher.

O engenheiro agrônomo da Secretaria, Humberto Dias, explicou detalhadamente as evidências e o que levou a árvore à morte. “Aquele era uma Ficus Microcarpa, uma árvore exótica que sofre muito no ambiente urbano, passando por um processo de transformação. Como pudemos ver, ela apresentava infestação por cupim e broca de coleóptera, que são besouros, principal causa de morte dessa espécie, além de fungos que indicam infestação fúngica e demonstram processo de decomposição, pois são fungos saprófitas, que desempenham papel importante na decomposição. Como ainda estava de pé, a árvore apresentava rachaduras na casca, correndo risco de cair a qualquer momento, motivo pelo qual optamos pela supressão, já que foi identificado que ela morreu”, disse Humberto Dias.

O secretário Christopher finaliza destacando que esse incômodo é passageiro. “O importante vai ficar aqui, que é uma praça mais bonita e atendendo a toda nossa cidade”.