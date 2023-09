Barra do Piraí: Beco da Carioca terá obras de restauração

Barra do Piraí – O Beco da Carioca vai passar por uma revitalização que inclui a recuperação da estrutura da fachada, tratamento de fissuras e impermeabilização; a substituição dos portões existentes por portões que condizem com a arquitetura original; restauro da ninfa (estátua); instalações hidráulicas; reforma da antiga caixa d’água e recuperação da pavimentação de paralelepípedo, próxima ao monumento. Os serviços serão executados por uma empresa selecionada em licitação, com supervisão da Secretaria de Obras Públicas.

O secretário de Obras Públicas, Wlader Dantas, que se trata de um trabalho desafiante. “Olhando de frente, pode parecer uma simples parede, um simples trabalho. Porém, não é bem assim; uma obra de arte como essa necessita de profissionais capacitados e que irão buscar ao máximo o toque histórico e a originalidade do local. A expectativa é que as obras sejam concluídas em cerca de três meses”, afirma Wlader.

O prefeito Mario Esteves destacou a importância da restauração para o turismo e a cultura; ele também reafirmou a continuidade de serviços dessa natureza em Barra do Piraí.

— Até hoje, ninguém havia feito nada para preservar esse patrimônio histórico tão importante para nossa cidade. Estamos nos referindo a um corredor cultural que possibilitará a integração turística da Catedral de Santana, Bispado São José, Casa da Princesa e o Beco da Carioca. Ressalto também que a prefeitura está trabalhando para restaurar todos os patrimônios culturais da cidade. Foi assim com a antiga Estação Ferroviária do Centro e, em breve, com a Estação de Ipiabas, datada do século XIX. Estamos fazendo um esforço muito grande para preservar a história — finaliza o chefe do Executivo.

História

Segundo dados históricos obtidos pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, o início dessa construção se dá em 1883, antes da emancipação de Barra do Piraí, quando, devido a problemas com água encanada, foi aprovado pela Câmara Municipal de Valença, por meio do vereador Major Lindolpho de Carvalho, o capital e o planejamento do primeiro serviço de sistema de água e esgoto do então povoado de Sant’Ana.

O Beco da Carioca foi inaugurado, de fato, em 1884, e ainda simbolizou um ponto de parada para muitas pessoas que transitavam pela região em busca do comércio. O monumento histórico fica localizado à rua Dr. José Maria Coelho, no bairro Santana e foi tombado como patrimônio histórico municipal pela Lei nº 0002, em 1983.