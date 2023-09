Barra do Piraí busca descentralização de exames e consultas

Barra do Piraí – A Secretaria de Saúde de Barra do Piraí promoveu nesta quinta-feira (21) um treinamento para as equipes administrativas e enfermeiros da Atenção Primária (antiga Atenção Básica). Durante o evento, foi abordada a descentralização da regulação de exames e consultas dos serviços ofertados pela Média Complexidade. A ação exemplifica a nova conquista para a saúde municipal, pois foi estabelecido um plano para que as Estratégias de Saúde da Família (ESF) e Equipes da Atenção Primária (EAP) consigam registrar os pedidos no sistema nas próprias unidades.

Com a nova prática, de acordo com a administração municipal, as unidades serão capazes de inserir os pedidos de exames no sistema, o que deve agilizar os processos. Antes, era necessário enviar as requisições para a Secretaria de Saúde e aguardar todo processo de retorno à unidade. Após a implantação, marcada inicialmente para outubro, os pacientes também não precisarão ir até o prédio sede da pasta para agendar consultas com especialista e exames de média complexidade, evitando atrasos.

A diretora da Atenção Primária, Verônica Tancredo Massa, falou sobre o foco da reunião e o seu objetivo. “Com um planejamento eficaz, conseguiremos dar mais celeridade aos procedimentos. O objetivo é acabar com a demora de certas etapas. Os barrenses poderão ir à unidade mais próxima de casa, bastando levar os documentos pessoais e a solicitação do médico. Com isso, teremos um fluxo de atendimento mais rápido, eficiente e com ainda mais qualidade”, ressaltou.

O secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, frisou a importância da constante evolução da área. “É isso que buscamos: amparar o cidadão barrense, independente da sua localidade. Vamos continuar fazendo de tudo para entregar uma Saúde cada vez mais eficiente. É uma imensa satisfação ver o que estamos alcançando, e, podem ter certeza, de que vamos seguir expandindo”, destacou.

O prefeito Mario Esteves abordou como trabalho desenvolvido foi responsável por agilizar e aprimorar a saúde do município. “Através de muito trabalho e dedicação, a administração municipal conseguiu estruturar a Secretaria de Saúde. Com isso, muitas filas de espera por exames e consultas foram zeradas, algo comprovado pelos mutirões de vesícula e catarata. Isso significa mais agilidade no atendimento a demandas urgentes da população. A Saúde continuará sendo uma prioridade do governo. A vida das pessoas não pode esperar”, concluiu.