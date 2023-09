Barra do Piraí: Cedae faz manutenção em Ipiabas, na terça-feira

Barra do Piraí – A Cedae vai executar, nesta terça-feira (19), das 8h às 17h, manutenção preventiva no sistema de abastecimento de Ipiabas, em Barra do Piraí. Durante o serviço, o fornecimento de água ficará interrompido no distrito.

O abastecimento será retomado logo após a conclusão da manutenção, mas pode levar até 36 horas para normalizar em toda a região.

Imóveis com caixas d’água e/ou cisternas não devem ser afetados pela suspensão temporária do abastecimento. Como nem todos têm reservatórios, a Companhia recomenda aos consumidores que utilizem água de forma equilibrada, adiando tarefas não essenciais.

Clientes da Cedae podem pedir caminhão-pipa pelo telefone 0800-282-1195.