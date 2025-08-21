Barra do Piraí: Centro de Saúde da Mulher se consolida como referência

Barra do Piraí – Reinaugurado em nova estrutura em março deste ano, o Centro de Saúde da Mulher de Barra do Piraí vem oferecendo atendimentos considerados de excelência, com organização, conforto e humanização. O espaço oferece consultas de ginecologia, enfermagem e atendimento pré-natal, bem como exames de ultrassom, ginecológicos e de imagem, e acompanhamento vacinal de gestantes. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados, analisados e respaldados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Com a medida da prefeitura, o Centro de Saúde da Mulher passou a funcionar dentro das dependências do Hospital e Maternidade Maria de Nazaré, Rua Frutuoso Gil Gonçalves, nº 115, no Matadouro. Dessa forma, os atendimentos em ginecologia e obstetrícia do nosso município passaram a estar centralizados em um mesmo lugar, visando o conforto e segurança das barrenses.

O secretário de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, enalteceu o sucesso da unidade, destacando o crescimento nos fluxos de atendimento e a melhora no serviço oferecido. “A reinauguração do Centro de Saúde da Mulher foi um grande acerto. Com um fluxo maior e especialização de atendimento, um espaço mais amplo, digno e confortável, é nítido que os índices de satisfação com o serviço estão muito maiores. Garanto aos barrenses que não pararemos por aí”, disse Cristiano.

No primeiro semestre deste ano, foram realizadas mais de 1.300 ultrassonografias, mais de 1.590 consultas ginecológicas e mais de 1.350 atendimentos pré-natais. Houve uma intensificação dos números a partir do mês de março.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, afirmou que o modelo de estruturação será replicado em outros aparelhos municipais.

“É muito bom ver que um serviço que sempre tratamos com tanto apreço está fazendo sucesso e beneficiando a saúde de várias barrenses. Nos enchemos de orgulho com os resultados e pleno funcionamento das atividades. Assim como ocorreu no Centro de Saúde da Mulher, potencializamos os serviços de vários equipamentos do poder público”, declarou a chefe do Executivo.

Para o agendamento de consultas, a paciente deve ligar para o número 0800 202 1999, ramal 4091 ou 4206.