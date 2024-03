Barra do Piraí divulga dez vagas de emprego em diversas áreas

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí em parceria com o SINE divulgou nesta segunda-feira (25), dez vagas de emprego em diversas áreas.

As vagas são para: Operador de Plataforma Elevatória, Operador de Roçadeira, Mecânico, Motoboy, Instalador de Antenas, Garçom, Costureira, Analista de Departamento Pessoal, Cozinheiro (para hotel) e Auxiliar de Cozinha.

Os interessados podem se candidatar comparecendo ao SINE, localizado na Travessa Assumpção, nº 45, Centro (próximo à prefeitura), levando Identidade, CPF, CNH (se possuir), Comprovante de Residência, número do PIS e carteira de trabalho.

O atendimento é de 8h30 as 18h30, mais informações através do número: (24) 2443-1254