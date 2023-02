Barra do Piraí divulga programação da folia - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2023, 17:47 horas



Barra do Piraí – A Secretaria de Turismo e Cultura de Barra do Piraí divulgou a programação do pré-carnaval e também do carnaval na cidade, que deve ter uma programação composta por shows e blocos, com artistas regionais e nacionais. Além dos blocos de rua e DJs, grandes nomes do pagode, funk e pop irão movimentar as noites do feriado.

A programação tem início na próxima segunda-feira (13) com o Bloco das Piranhas. Esse é um tradicional bloco do município que costuma arrastar um grande público. Na quinta-feira (16), acontece a abertura oficial do BadoPi Folia; sua primeira atração, o Bloco da Saúde Mental, está marcada para 9h, seguido por diversos blocos que vão desfilar no mesmo dia e no dia 17, em direção à Praça Nilo Peçanha. No dia 18, o pagodeiro Rodriguinho será uma das atrações, e, no dia seguinte, será a vez do Imaginasamba. O grupo Melanina Carioca se apresenta no dia 20, e, no dia 21, quem se apresenta é a cantora Pocah.

O secretário de Turismo e Cultura de Barra do Piraí, Jair Ferreira Borges, destaca que os distritos não ficarão de fora. “A banda P.M.P.O. se apresenta na Califórnia no dia 17. Já em Vargem Alegre, no mesmo dia, acontece o Bloco das Piranhas. O distrito vai receber também, entre os dias 18 e 21, o DJ Neimar para animar as noites de Carnaval”, avisa. “É extremamente gratificante realizar uma festa de Carnaval depois desses anos de pandemia. O BadoPi Folia 2023 será um evento épico, e a melhor parte é que ele não acontece só na cidade, ele se estende pelos distritos”, faz coro o prefeito Mario Esteves, completando ainda sobre a importância de manter a ordem durante os dias de evento.

“É sempre importante reforçar a necessidade de evitarmos conflitos durante as festividades. Queremos fazer uma festa bonita de ser recordada, sem brigas, apenas com muita música e diversão”, acrescentou.