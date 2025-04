Embratur lança programa inédito para impulsionar turismo no interior do Rio

Sul Fluminense – O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, lança nesta sexta-feira (11), em reunião com prefeitos das regiões Sul e Centro Sul Fluminense, Médio Paraíba e Costa Verde no município de Barra do Piraí, o Programa Novas Rotas, iniciativa inédita voltada para a internacionalização de destinos turísticos brasileiros ainda fora dos roteiros tradicionais, por meio da capacitação de profissionais do setor e da valorização de experiências sustentáveis e autênticas.

O programa busca promover o desenvolvimento de regiões próximas a destinos já consolidados no mercado internacional, incentivando a criação de roteiros temáticos e prolongando a permanência do turista estrangeiro no Brasil. A proposta é fortalecer a cadeia produtiva do turismo, ampliar o consumo local, gerar emprego e distribuir melhor o fluxo de visitantes pelo território nacional.

“A ideia é mostrar ao mundo que o Brasil é muito mais do que seus cartões-postais tradicionais. Queremos revelar novas paisagens, culturas e experiências, de forma sustentável, inteligente e inovadora”, afirma o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. “Esse é um passo importante para descentralizar o turismo internacional e gerar desenvolvimento em todas as regiões do país”, completa.

O lançamento oficial marca o início de uma série de ações em todo o país, incluindo capacitações em sustentabilidade, dados e inovação, voltadas para gestores públicos, empresários, operadores de turismo e demais atores do setor. O programa também prevê a criação de uma plataforma online de ensino à distância, além de incluir os destinos emergentes nas ferramentas de promoção internacional da Embratur, de acordo com a maturidade e perfil de cada localidade.

No Rio de Janeiro, cada região do estado será dividida em polos, que terão uma cidade sediando os encontros de formação abarcando todas ao redor. Neste primeiro momento, serão criados o Polo Costa Verde, com Angra dos Reis, Itaguaí, Mangaratiba, Paraty e Rio Claro; o Polo Agulhas Negras/Vale do Café, com Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda; e o Polo Centro Sul, com Areal, Levy Gasparyan, Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Mendes, Paracambi, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios e Vassouras.

A iniciativa conta com a colaboração de secretarias estaduais e municipais de turismo, operadores regionais, observatórios turísticos e outros parceiros estratégicos, formando uma ampla rede de cooperação nacional.