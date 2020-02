Barra do Piraí entra em estágio de atenção por conta de temporal

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2020, 18:45 horas

Barra do Piraí- A prefeitura entrou em estágio de atenção na tarde desta quarta-feira (05), devido às chuvas na região. De acordo com a Defesa Civil, o índice pluviométrico, apesar de ter sido maior nos últimos dias, permanece fora dos limites críticos de alerta. Além disso, as vazões dos rios também estão sendo monitoradas e dentro da margem da normalidade para esta época do ano.

Ainda segundo a Defesa Civil, nenhuma família está desalojada nem desabrigada. Todas as secretarias: Assistência Social, Saúde, Comunicação Social, Obras e outras estão mobilizadas, caso ocorra alguma ocorrência.

A Defesa Civil solicitou cautela na busca por informações, que não sejam oficiais, de veículos de comunicação de credibilidade, e que estejam em contato direto com a pasta. Segundo o Alerta Geológico, fornecido pela Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, há risco moderado de deslizamento em várias cidades da região, e, Barra do Piraí, conforme o órgão estadual se encontra em estágio de Atenção.