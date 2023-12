Barra do Piraí entrega área de lazer no Cantão em parceria com a MRS

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí entregou as obras da Área de Lazer Luiz Paneto, no bairro Cantão, na quinta-feira (30). A obra é fruto de uma parceria do poder público com a MRS, que, por sua vez, ficou responsável pela realização do trabalho.

De acordo com a empresa, a obra teve duração de 90 dias. A ação contemplou trabalho de paisagismo (grama esmeralda e flores ornamentais), instalação de lixeiras e tela de proteção e, para que todos possam acessar o local, foi feita uma rampa de acessibilidade. Também foi feito um espaço para que as crianças se divirtam na praça com escorregador, gira-gira, balanço e gangorra, além de mesas de jogos. O nível do parquinho foi elevado e canaletas foram construídas nas laterais para escoamento correto e drenagem da água, garantindo condições adequadas para o lazer das crianças. Por fim, a área ao redor também recebeu a devida atenção com a recomposição da calçada de acesso à igreja, nas proximidades da localidade.

Outras três grandes obras de mobilidade urbana estão em fase de desenvolvimento, sendo que a primeira já está para começar. Esse trabalho inicial corresponde à construção de uma ponte com passarela, que irá transpor o rio Piraí paralela à linha férrea ligando a rua Gabriel Vilela Sobrinho com a avenida Oswaldo Cruz, nas proximidades da Praça do Parquinho, ambas no Centro.

“Sem dúvidas, desde 2017, Barra do Piraí está passando por um grande momento no quesito de Obras Públicas. Postos de saúde, escolas, praças, estradas e muitos outros receberam uma grande atenção do poder público, e isso se reflete nos números. Só de unidades de ensino da rede municipal, foram 27 construídas nesse período, por exemplo. Tais investimentos também fazem parte do dia a dia do Cantão, já que a prefeitura realizou o asfaltamento de todo o bairro e agora entrega essa área de Lazer”, afirmou o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves.

O prefeito ainda destacou que “a parceria com a MRS tem rendido vários frutos para a população e irá render ainda mais, por isso, agradeço a confiança e a dedicação da empresa na realização desses trabalhos conjuntos”.