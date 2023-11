Barra do Piraí faz entrega do ‘Cartão Recomeçar’

Barra do Piraí – Ao lado da secretária estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosângela Gomes, o prefeito Mário Esteves entregou o ‘Cartão Recomeçar’ durante um evento realizado nesta segunda-feira (27), no auditório do polo barrense do Centro Universitário de Valença (UniFAA). Ao todo, foram entregues 54 cartões de débito para famílias atingidas por acidentes naturais, como cheias, desabamentos, deslizamentos e incêndios, para a aquisição de móveis, eletrodomésticos e construção de muros, dentre outros. Cada família contemplada recebeu, em parcela única, R$ 3 mil.

O ‘Cartão Recomeçar’ foi criado a partir de uma parceria entre o Governo do Estado e as prefeituras dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. O valor, de R$ 3 mil, é pago a cada beneficiário em parcela única através de um cartão magnético. Em Barra do Piraí, a deliberação deste benefício foi feita pela esfera Estadual em parceria com a secretaria de Assistência Social local.

“O cartão é muito importante, uma vez que esta ação, liderada pelo governador Cláudio Castro, visa apoiar as vítimas de acidentes naturais; e só quem viveu, sabe o que estou falando. Eu já passei por momentos assim, adolescente na minha cidade – em Nova Iguaçu -, quando perdemos tudo. E os vizinhos nos apoiavam, bem como aos familiares, em uma ‘vaquinha’ para arrumar geladeiras e fogões. Hoje, o Governo do Estado, com as prefeituras, entrega esse benefício, em parceria com as prefeituras onde, infelizmente, existem vítimas”, disse Rosângela Gomes.

Os cartões magnéticos que foram entregues aos beneficiários ainda estão vazios, mas serão carregados para que façam essas compras. “Momento importante nesta época de final de ano; e um apoio que o governo está dando. É um aporte para esse recomeço”, completa a secretária. O prefeito Mário Esteves relembrou a dragagem dos rios Piraí e Sacra Família, agradecendo ao Governo do Estado e ratificando a importância dos serviços de conscientização nas comunidades, liderados pela Defesa Civil.

“Em Barra do Piraí não tivemos nenhuma vítima fatal, felizmente, mas este é um momento onde essas famílias terão a chance de recomeçar. Sobre as cheias dos nossos rios, temos que ficar atentos às orientações para evitar maiores desastres. Sabemos que a água pode subir, por isso, acreditar nos órgãos oficiais, é de extrema importância. Somos gratos ao governador Cláudio Castro, que teve essa sensibilidade junto aos municípios que sofrem com esses problemas, sobretudo no final do ano”, acrescenta Esteves.

‘Cartão Recomeçar’ é entregue em Volta Redonda

A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) entregou, nesta segunda-feira (27), o ‘Cartão Recomeçar’, benefício do Governo do Estado concedido à população em situação de vulnerabilidade socioeconômica e relacional atingida por desastres naturais decorrentes de enchentes e deslizamentos.

Cento e dezenove pessoas foram contempladas com o benefício de R$ 3 mil, pagos a cada beneficiário em parcela única através de um cartão magnético. A secretária municipal de Ação Comunitária (Smac), Carla Duarte, acompanhou a entrega, realizada no auditório do Centro Universitário Geraldo Di Biasi (UGB). Ela ressaltou que, para que fosse possível a entrega dos cartões, a Prefeitura conseguiu identificar as famílias que têm direito ao benefício.

“Todas as famílias estão inscritas no CadÚnico e identificadas pelo acompanhamento familiar. Elas estão sendo acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) desde o momento que aconteceram as chuvas no ano passado, quando foi realizado um mutirão de emergência. O acompanhamento é realizado pelas equipes técnicas através pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), dentro dos Cras. Mesmo depois do recebimento desse cartão essas famílias continuarão a ser acompanhadas até que estejam de volta em situação de proteção e segurança”, explicou a secretária.

Em discurso, o deputado estadual Munir Neto agradeceu o empenho do governador do estado, Cláudio Castro, e da secretária estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosângela Gomes.

“A entrega desses cartões é um momento importante para os moradores de Volta Redonda. É mais uma assistência dada àquelas famílias que foram atingidas pelas chuvas, para ajudar essas pessoas nesse processo de reconstruir suas vidas após um momento tão difícil”, disse Munir.

A secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosângela Gomes, destaca que o benefício serve para contribuir para o bem-estar dessas famílias.

“Já passei por essas situações diversas vezes, e quem nos ajudava eram os vizinhos ou familiares. Hoje, o Governo do Estado, juntamente com o prefeito Neto e deputado Munir, estão unindo forças para ajudar essas famílias”, disse a secretária.