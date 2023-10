Barra do Piraí ganhará primeiro Centro de Especialidades Médicas

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí vai iniciar na próxima segunda-feira (23), as obras de construção do novo Centro de Especialidades Médicas. As obras vão contemplar ainda a reforma do laboratório municipal e a construção da primeira Estratégia de Saúde da Família do Centro, que também irá atender os moradores do Matadouro, Santana e Mesquita. No local funcionava o antigo posto de saúde Albert Sabin.

Para atender a população durante esse período de obras, os serviços serão divididos. No Hospital Maria de Nazaré – Pérola do Vale, serão atendidos aqueles pacientes que necessitam de coleta de sangue. Enquanto isso, na Cruz Vermelha estarão presentes os serviços de eletrocardiograma. As demais atividades se concentrarão, provisoriamente, na rua Paulo de Frontin, 176 (próxima à antiga Delegacia Policial).

O secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, explicou sobre a funcionalidade dos três setores. “Acho que é uma grande dúvida, principalmente dos moradores destas localidades, sobre a funcionalidade do Albert Sabin. Não se trata apenas de um postinho de bairro, ele passa a ser um Centro de Especialidades, onde vamos ampliar as parcerias para que novos programas venham a ser desenvolvidos ali. E os bairros Santana, Matadouro, Mesquita e proximidades vão ganhar uma ESF, toda equipada como preconiza o Ministério da Saúde. Isso mostra a importância de descentralizar as atividades, colocando as responsabilidades nos bairros, desafogando os hospitais e dando mais ‘gás’ à Atenção Primária, antiga Atenção Básica”, explicou o secretário.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, ressaltou a importância dessa obra. “Este projeto representa a continuidade do elevado padrão de saúde que nossa gestão se compromete a proporcionar à população. Assim como já fizemos com nossas escolas e hospitais, estamos agora estendendo esse compromisso a todos os postos de saúde. Este é um feito inédito na história da cidade, e é com orgulho que podemos assegurar tanto aos cidadãos quanto aos funcionários públicos um ambiente de trabalho e atendimento que preza pelo conforto e eficiência”, frisou o prefeito.

A unidade será totalmente restaurada, contando com salas climatizadas e novos banheiros. Com o término das obras, a população irá contar com um equipamento de qualidade e que potencializará um atendimento humanizado e com acessibilidade. Além disso, o laboratório municipal passará a ter instalações mais modernas conforme exigências da Vigilância Sanitária. Já a Estratégia de Saúde da Família (ESF) será construída onde se localiza o atual estacionamento do posto, possibilitando o atendimento ambulatorial dos munícipes, que vão ajudar na prevenção do agravamento de doenças e, consequentemente, para a redução do atendimento nas unidades de emergência.