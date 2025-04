Barra do Piraí: Hospitais do município assinam novo termo de contrato do convênio com a Saúde

Barra do Piraí – No início da tarde da última terça-feira (7), os hospitais Santa Casa, Maria de Nazaré e Cruz Vermelha reafirmaram seu compromisso com Barra do Piraí ao assinarem o novo termo de contrato do convênio com a Secretaria Municipal de Saúde no qual está incluído o Plano Operativo Anual (POA). O POA consiste em um documento que expressa as ações prioritárias a serem tomadas por uma organização em um determinado período.

No caso da Saúde de Barra do Piraí, esse plano de atuação irá direcionar as ações dos três hospitais no intuito de que os objetivos principais da requisição sejam alcançados. Acima de tudo, essa assinatura tem o propósito de promover a melhoria dos serviços e atendimentos à população barrense.

Os representantes dos hospitais foram Matheus Pedroza, presidente da Comissão de Gestão do Maria de Nazaré; Dr Pedro Cunha, presidente da Comissão de Gestão da Cruz Vermelha; e Christopher Taranto, membro da Comissão de Gestão da Santa Casa.

O secretário de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, agradeceu a equipe de sua pasta pelo empenho e dedicação na formulação do POA e destacou seu otimismo com o futuro da Saúde municipal.

“Quero agradecer a minha equipe da Secretaria de Saúde, que se debruçou sobre os convênios para formular esse Plano Operativo Anual. Sabemos das dificuldades dos hospitais e do grande trabalho que temos pela frente, mas com planejamento e nossa equipe qualificada do comitê gestor das organizações, mudaremos esse cenário. Em breve, com o empenho da Saúde Municipal, esperamos desenvolver nossos serviços de MAC (Média e Alta Complexidade), ampliando os atendimentos em diversas especialidades, e oferecendo procedimentos tecnológicos e de custos elevados, tais como cirurgias de coração, tratamentos oncológicos, transplantes de órgãos e outros”, apontou Cristiano Almeida.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, ressaltou a importância desses convênios, pontuando os motivos que levaram à confecção dos documentos e traçando uma boa perspectiva do trabalho realizado nos hospitais.

“Esses três convênios que assinamos não são simples documentos. Eles significam mais atendimentos, mais exames, mais consultas, muitos outros serviços para a população e, com certeza, mais transparência. Fizemos questão de que os vereadores presenciassem esse momento importante para a saúde de Barra do Piraí. Não podemos permitir que nosso principal hospital geral, que é a Santa Casa, permaneça tão descredibilizado com nossos habitantes. Por isso, tomamos essas medidas para oferecer os serviços que a população merece. Tenho certeza que faremos história. Confio em cada servidor que estão envolvidos nessa missão. Juntos, faremos com que Barra do Piraí seja lembrada por sua Saúde de excelência”, disse a prefeita.

Também estavam presentes na assinatura do termo os vereadores Elves, Luiz Felipe Ludi, Lu Maciel, Jeordane Perino, José Mauro Nascimento, Macrei Júnior e Pedrinho ADL, além da diretora médica e o diretor técnico da Santa Casa, Dra. Nadjanaira Nascimento e Dr. Dimas Bezerra.

Os documentos assinados contendo os convênios e o Plano Operativo Anual serão publicados no Boletim Municipal de Barra do Piraí em até 20 dias.