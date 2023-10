Barra do Piraí inaugura Centro Integrado de Operações e Segurança Pública (Ciosp)

Barra do Piraí – A prefeitura entregou, na manhã desta segunda-feira (30), o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). Com investimento da ordem de R$ 18 milhões, a unidade – que funciona no 10º Batalhão de Polícia Militar – dispõe de 222 câmeras de segurança acompanhadas, 24 horas por dia, por agentes de segurança do município.

De acordo com o comandante do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), coronel PM Renato Assis, presente à cerimônia de inauguração, o investimento vai mudar o dia a dia do município. “A criação do Ciosp é um divisor de águas para Barra do Piraí. Representa a melhoria da sensação de segurança aqui na região”, comentou, em entrevista ao DIÁRIO DO VALE.

Mas, de acordo com ele, não se pode esperar – neste primeiro momento – que o Ciosp vá resolver todos os problemas de segurança pública. “Progressivamente, com ações integradas, participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Guardas Municipais, vamos atuar preventivamente em relação aos delitos aqui na região”, salientou, destacando que a participação popular é importante para a diminuição da criminalidade. “É importante que a população participe denunciando as irregularidades para que as ações sejam direcionadas para esses fatos”, completou.

Ainda segundo o coronel Assis, a integração do Ciosp e suas câmeras com o centro de operações da Polícia Militar vai permitir que as forças de segurança deem uma pronta resposta quando houver identificação de alguma irregularidade.

Já o comandante do 10º BPM, tenente-coronel PM Márcio Alexandre Fófano, destacou que a segurança pública é uma área em que a responsabilidade é um aspecto essencial. “O Governo do Estado já está atuando em Barra do Piraí através do programa ‘Segurança Presente’ e, agora, o centro de monitoramento é uma forma de complementar a atuação das polícias Civil e Militar e da Guarda Municipal”, comentou, acrescentando que o avanço da tecnologia pode e deve ser usado a favor da segurança da população.

“Nossa ideia é trazer esse monitoramento para todos os municípios da região que 10º BPM cobre além de Barra do Piraí, como Paty do Alferes, Rio das Flores, Vassouras, Paulo de Frontin, Mendes, Piraí, Valença e Miguel Pereira. Esse pontapé que foi dado aqui é fundamental, faz com que a gente cubra um pouco do déficit efetivo que temos, uma vez que a câmera tem uma abrangência muito grande e vai inibir bastante a criminalidade”, disse o tenente-coronel Fófano, afirmando que os criminosos, além da presença policial militar, vão ter noção do que estão sendo observados. “Vai ficar estreito para ele o cometimento de delitos”, completou.



Governo Municipal

O secretário municipal de Segurança Púbica, José Luiz de Brum Sabença, também acredita que a implementação do Ciosp em Barra do Piraí seja um marco. “Sabemos que no Brasil inteiro a violência é muito grande. Hoje, com a criação do Ciosp, vamos ter um monitoramento da cidade em 24 horas, em tempo real. No momento são mais de 220 câmeras, já com possibilidade de ampliação”, disse Brum, lembrando que os equipamentos são de alta tecnologia, com reconhecimento facial e reconhecimento de placa, o que dá aos policiais uma mobilidade acima de média.

O prefeito Mario Esteves, por sua vez, falou sobre a evolução da cidade com a nova tecnologia. “Se de fato já tínhamos uma cidade segura, hoje melhoramos ainda mais. Com o progresso que está chegando, é necessário evoluir. Barra está crescendo, mas queremos que ela permaneça tranquila para os habitantes. As empresas estão vindo para cá por causa da segurança, e os índices comprovam isso. Estamos trabalhando e não podemos esquecer da segurança pública, mesmo sabendo que não é de competência da prefeitura”, reforçou o chefe do Executivo.

Em seu discurso, ele sublinhou que o Ciosp não foi o primeiro passo. “Temos uma longa trajetória na construção dessa segurança. Fizemos uma estrutura para a 1ª Companhia, respaldamos a delegacia do município, refizemos o Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO) na Califórnia e angariamos o ‘Segurança Presente’, através de uma parceria com o Governo do Estado, na figura do governador Cláudio Castro e do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. Enfim, são muitas ações e eu não tenho dúvida que foi o maior investimento da região em segurança pública. É mais um legado que deixaremos para Barra do Piraí, projetando o desenvolvimento das próximas décadas. Hoje, nós moramos em um pedaço do paraíso e queremos preservar isso”, concluiu o prefeito.