Barra do Piraí inaugura Estação Ferroviária de Ipiabas

Barra do Piraí – A Estação de Ipiabas, na região central de Barra do Piraí, foi entregue à população totalmente reformada, no sábado (30). A cerimônia de inauguração teve início às 19 h e logo depois da solenidade, um show com a banda “Koy e Banda”. Além disso, no mesmo evento, foi iniciado o festival gastronômico “Sabores de Ipiabas”.

O secretário de Turismo e Cultura, Jair Ferreira Borges, falou sobre a necessidade da preservação do patrimônio do município. “A estação de Ipiabas é um monumento histórico de 1881 e realizar essa reforma é um modo de resgatarmos a história daquela época. Essa obra é uma maneira de preservar o patrimônio e as raízes do local. Ipiabas, assim como toda Barra do Piraí, possui uma história que merece ser reconhecida e protegida”, afirmou Jair.

Durante a formalidade, o prefeito Mario Esteves falou como a estação é parte importante do circuito turístico de Ipiabas e destacou a relevância de restaurar pontos históricos e degradados do município, convertendo-os em locais que sirvam para utilidade pública.

“Nós sempre buscamos aproveitar o potencial turístico que nós temos. A região é aconchegante e cheia de belezas naturais, então fizemos um plano. Logicamente, a jornada não foi fácil, mas estamos, cada vez mais, concretizando um verdadeiro polo turístico. Posso afirmar que Ipiabas será um dos principais pontos de visita da região sul fluminense. E essa reforma completa da estação ferroviária é de fato um enorme feito. Pontos como esse são importantíssimos para o resgate cultural da região. Estou muito contente e vamos continuar trabalhando para oferecer o melhor aos barrenses”, frisou o prefeito.