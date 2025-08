Barra do Piraí inicia planos para reformas de pontes após vistorias em distritos

Barra do Piraí – A Secretaria dos distritos da Califórnia e São José do Turvo, de Barra do Piraí, realizou vistorias em pontes do distrito de São José do Turvo, verificando suas condições de segurança e eficiência na mobilidade dos habitantes.

Na vistoria, organizada em parceria com as secretarias de Obras Públicas e Água e Esgoto, foi verificado que a ponte Estrada Amparo x São José do Turvo, que fica na divisa entre os municípios de Barra do Piraí e Barra Mansa, apresenta falta de sinalização e se encontra sem grade de proteção.

Da mesma maneira, a ponte da estrada entre São José do Turvo e o distrito de Conservatória também foi foco de grande atenção, visto que foram identificados riscos estruturais que podem comprometer a segurança da população. Além dessas, outras pontes também foram vistoriadas, como aquelas localizadas em vias vicinais.

Frente a esses casos, foram iniciadas tratativas e planos de ação para a reforma das pontes, de maneira que tanto a mobilidade quanto a segurança da população sejam garantidas de maneira integral.

O secretário da Califórnia e São José do Turvo, Gabriel Cunha, comentou sobre a vistoria e destacou que ações serão tomadas para corrigir os problemas encontrados.

“Fiz parte da vistoria ao lado do secretário de Água e Esgoto, Carlos Afonso Marques, e nós percebemos que algumas estruturas requerem nossa atenção, portanto iremos dar início às ações necessárias para atender essa demanda”, disse o secretário.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, reforçou que os habitantes da Califórnia e São José do Turvo têm toda a atenção e preocupação da prefeitura.

“Os habitantes da Califórnia e São José do Turvo são barrenses e têm todo o nosso apoio. A qualidade de vida de todos é uma grande preocupação para nossa gestão. Diferente do que vimos em muitas ocasiões no passado, esses habitantes têm um lugar especial na administração municipal”, finalizou a prefeita.