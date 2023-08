Barra do Piraí lança projeto destinado a pessoas com transtorno do espectro autista

Barra do Piraí – A Secretaria de Esporte e Lazer de Barra do Piraí está realizando um projeto destinado a pessoas com transtorno do espectro autista todas as quartas-feiras, das 8 às 9 horas, no Ginásio Jacyr Abbud – Ginásio do Matadouro. A iniciativa busca incentivar os alunos a praticarem atividades recreativas, lúdicas, esportivas e funcionais, com o objetivo de diminuir as dificuldades do dia a dia.

Mario Esteves, prefeito de Barra do Piraí ressalta que a cidade está destacando com ações e projetos destinados a esse público. “Barra do Piraí está expandindo seu campo de atuação em várias frentes de atividades esportivas. De modo geral, esses exercícios podem significar não apenas uma forma de divertimento, mas também um estilo de vida, seja no lado pessoal ou profissional. Sendo assim, os alunos poderão desenvolver ainda mais diversos atributos, tais como o companheirismo, o trabalho em equipe, a empatia e muitos outros”, destaca o prefeito.

O projeto, que se juntou ao quadro do programa de atividades físicas do Esporte e Lazer do Município, está com as matrículas abertas para todas as idades. Para realizar a inscrição é necessário que os interessados levem CPF, comprovante de residência e laudo médico até o ginásio no dia da aula ou no endereço da secretaria, localizada no prédio da Unimed, terceiro andar, sala 304, no bairro da Química, no horário de funcionamento: segunda à sexta das 9 às 18 horas.

A supervisora da Divisão de Lazer do município e professora responsável pela ação, Débora Esteves, comentou sobre o formato no qual as atividades são realizadas. “Cada um tem suas particularidades e dificuldades no aprendizado e na socialização, sejam elas leves, moderadas ou severas. Por isso, a proposta é que os alunos realizem as atividades em seu próprio tempo, dessa maneira, certas tarefas podem ser adaptadas para que cada um as cumpra com sucesso. De modo geral, os exercícios são elaborados de forma flexível, com nossos alunos trabalhando membros superiores e inferiores, equilíbrio, lateralidade, além de fundamentos dos esportes como o futsal e o basquete”, afirma Débora.

O secretário de Esporte e Lazer, Juliano Barbosa, explicou a motivação e objetivo central do projeto. “Fico contente com essa nova iniciativa saindo do papel. Dessa vez, o nosso público alvo são pessoas com transtorno do espectro autista, incentivando a participação delas no esporte. Hoje, com apoio da Casa de Brincar e a força da Secretaria de Esportes e Lazer buscamos, dentro das possibilidades, reforçar o nosso compromisso com todos”, assinala o chefe da pasta.