Matéria publicada em 2 de abril de 2021, 11:17 horas

Barra do Piraí – Agentes da Secretaria Municipal de Assistência Social, mantiveram na manhã de hoje, sexta-feira, 2, os atendimentos às famílias vítimas das chuvas que castigaram a cidade na última terça-feira, 30. As ações ocorrem na Unidade do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Centro.

Famílias que precisam de assistência devem se dirigir à unidade até as 17 horas. As ações ocorrem em parceria com os agentes da Secretaria de Defesa Civil de Barra do Piraí.