Barra do Piraí: Mutirão retira mais de 4 mil toneladas de entulho na Califórnia

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí está realizando ações de limpeza urbana no distrito da Califórnia, com a realização dos chamados “giros de limpeza”. A iniciativa tem contribuído para a redução da quantidade de entulho nas vias públicas — uma das principais queixas dos moradores da região.

De acordo com o secretário distrital Gabriel Cunha, duas etapas já foram concluídas e um terceiro ciclo está em fase de preparação. A evolução entre os giros tem sido significativa tanto na agilidade quanto na redução do volume de resíduos.

“No primeiro giro, demoramos quase cinco meses para concluir, retirando mais de 3 mil toneladas de entulho. Já o segundo giro foi bem mais rápido: retiramos aproximadamente 1.500 toneladas, ou seja, uma redução de quase 50%. Temos visto que o nosso distrito está ficando cada vez mais limpo, e vamos continuar nesse caminho. Em breve, iniciaremos o terceiro giro de limpeza, seguindo de bairro em bairro”, afirmou Cunha.

A operação segue um itinerário fixo, começando por Boa Vista da Barra e passando por São Francisco, Recanto Feliz, Morada do Vale, Califórnia, Santa Terezinha, Cerâmica, Bairro de Fátima e, por fim, São Luiz da Barra.

Cunha também destacou o papel da população no sucesso das ações. “Agradeço a colaboração dos moradores, que vêm reconhecendo o trabalho e contribuindo, evitando o descarte de entulho em vias públicas e calçadas. Peço que continuem com essa boa prática para que possamos direcionar as máquinas e equipes a outras demandas igualmente necessárias e emergenciais aqui no distrito. Quero deixar registrado também meu agradecimento à nossa prefeita Katia Miki, que tem somado forças conosco, fornecendo materiais, equipamentos e equipe para que possamos continuar realizando esse excelente trabalho; ao vereador Macrei, ao nosso diretor Deivison Coutinho e a toda nossa equipe.”

Representante do distrito na Câmara Municipal, o vereador Macrei Júnior reforçou o compromisso com o desenvolvimento da região. “Junto à prefeitura estamos conseguindo muitos avanços para nosso amado distrito da Califórnia. E não iremos parar por aqui. Tenho um compromisso com essa população e farei todo o possível para, constantemente, melhorar a qualidade de vida dos habitantes.”