Barra do Piraí participa de evento sobre desafios da Atenção Primária à Saúde

Barra do Piraí – A Secretaria Municipal de Saúde participou de um evento, promovido pelo Ministério da Saúde, que tratou da Atenção Primária à Saúde (APS). Na cerimônia, que contou com a presença do secretário da SAPS, Nésio Fernandes, o foco foi o tema ‘APS do Futuro’, conceito desenvolvido pelo Governo Federal e que busca traçar as perspectivas que guiarão a Atenção Primária nos próximos anos. O evento foi realizado na sexta-feira (24).

A diretora da Atenção Primária, Verônica Tancredo Massa, explicou como Barra do Piraí se encaixa nesse projeto. “Com as colocações postas pelo Secretário Nacional de APS, o que se espera é que Barra do Piraí tenha um avanço ainda maior no cuidado da saúde da população. A Atenção Primária está sendo valorizada tanto no nível federal quanto municipal e as políticas públicas estão em sintonia, nosso objetivo em comum é a prevenção. Assim, conseguimos fazer com que doenças sejam identificadas logo no início, evitando agravamento e exames de alto custo”, explica a diretora.

Ela lembra que, no Brasil, todos que utilizam a saúde pública através do Sistema Único de Saúde (SUS) têm o seu primeiro atendimento por meio da Atenção Primária. A APS engloba tanto as unidades básicas de saúde quanto as Estratégias Saúde da Família (ESF) e é fundamental para uma saúde estruturada, visto que os esforços postos nela acarretam eficácia e agilidade nos tratamentos, já que ela age nas principais causas de problemas de saúde antes que possam ameaçar a saúde de um cidadão no futuro.

Em Barra do Piraí, segundo o prefeito Mário Esteves, a saúde sempre foi um dos pontos que recebeu mais investimentos, principalmente na área da Atenção Primária. “Fizemos uma reestruturação na rede de atenção básica. Além da reconstrução física, investimos pesado nas equipes multidisciplinares, ampliando o número de profissionais que atendem nos bairros e distritos. São atitudes que fortalecem a ‘porta de entrada’ da saúde pública, pois, como sempre, a prioridade continua sendo a vida das pessoas”, ressalta Esteves.