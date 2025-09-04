Barra do Piraí prepara desfile de 7 de Setembro com ônibus grátis para população

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí finaliza os preparativos para o tradicional Desfile Cívico de 7 de Setembro, que neste ano será realizado no domingo, das 7h às 11h.

O evento terá a participação de escolas da rede municipal, estadual e de instituições privadas parceiras da Secretaria de Educação. O trajeto seguirá o percurso clássico: saída da Praça Pedro Cunha, passando pela Júlio Braga e chegando à Nilo Peçanha. Antes, haverá a cerimônia oficial com hasteamento da bandeira e execução dos hinos Nacional e de Barra do Piraí.

Para facilitar o acesso da população, os ônibus municipais circularão com tarifa zero das 7h às 12h. A expectativa é de grande participação popular.

A secretária de Educação, Cleide Mara Rocha, destacou o esforço da equipe na organização do evento.

“Todos os detalhes desse desfile estão sendo muito bem trabalhados para que ele faça um grande sucesso. Essa é uma tradição de Barra do Piraí e tenho certeza de que este será um evento sem igual. Cada profissional da Secretaria de Educação está se doando ao máximo para essa ocasião, e no domingo estaremos todos lá para comemorar e celebrar este lindo momento”, disse.

Já a prefeita Katia Miki fez um convite à população.

“Toda a população de Barra do Piraí é nossa convidada para este momento tradicionalíssimo de nossa cidade. Queremos que cada um desfrute ao máximo desse desfile preparado com tanto carinho. Nos vemos no próximo domingo!”, declarou.