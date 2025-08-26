Barra do Piraí promove concurso de culinária para merendeiras da rede de ensino

Barra do Piraí – A Secretaria de Educação de Barra do Piraí, em parceria com a empresa responsável pela merenda escolar, promoveu a primeira fase da Oficina Culinária, um concurso voltado para as merendeiras da rede municipal de ensino. Nessa competição, foi proposto às manipuladoras de alimentos a apresentação de receitas ecológicas, sustentáveis e saudáveis, avaliadas por um time de nutricionistas especializadas no tema.

A iniciativa tem como objetivo incentivar uma alimentação cada vez mais saudável para os alunos e promover a constante qualificação das profissionais, bem como interações em equipe para o crescimento coletivo. A secretária Municipal de Educação, Cleide Mara Rocha, destacou a notável melhora da Merenda Escolar na gestão Katia Miki, enaltecendo a atuação de excelência das merendeiras.

“Um dos pontos mais evidentes da melhora da Educação é a Merenda Escolar. Temos muito orgulho do trabalho desempenhado pelas nossas manipuladoras de alimentos, que colocam muito amor e carinho em cada refeição dos alunos. Elas merecem reconhecimento e, sem dúvidas, muita admiração”, disse Cleide.

A primeira fase do projeto se encerrou na última quinta-feira (21). Já a segunda fase chega ao município em outubro e, após isso, a terceira fase, quando as merendeiras vencedoras serão premiadas.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, relembrou a precariedade da Merenda Escolar em anos anteriores. Com isso, a chefe do Executivo evidenciou sua grande felicidade pelo resultado positivo que sua gestão tem apresentado quanto ao serviço.

“É muito gratificante ver que a Merenda Escolar da nossa rede de ensino atende os alunos com excelência. Durante nossa campanha à prefeitura e em minha época como vereadora, frequentemente visitava as escolas e percebia a má qualidade desse serviço. Mães, professoras e diretoras prontamente vinham nos mostrar a precariedade da Merenda Escolar daquela época. Por isso, o fato de termos resolvido esse problema nos deixa extremamente felizes”, finalizou a prefeita.