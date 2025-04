Barra do Piraí promove mês de conscientização sobre Autismo

Barra do Piraí – Barra do Piraí organizou uma programação para conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) ao longo de todo o mês, em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado nesta quarta-feira (2). A ação é uma parceria entre a Prefeitura de Barra do Piraí, instituições e projetos sociais voltados ao tema, como a Casa de Brincar, a Apae do município, a Pestalozzi, o Centro TEA, Apoio TEA BP e a Associação pelo Direito dos Autistas e suas Famílias (ADAF). Essa iniciativa tem como principal objetivo demonstrar apoio, respeito e compromisso com as pessoas com TEA.

A programação está concentrada na primeira semana do mês, entre os dias 1º e 5, com destaque para uma Missa na Paróquia de São Benedito e o Culto Azul no dia 2, o CineTEA com a exibição do filme Flow na quinta-feira (3) e o evento principal, a Caminhada do TEA, no sábado (5).

O secretário de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, reforçou o compromisso da prefeitura com a causa. “A Prefeitura de Barra do Piraí está 100% comprometida com as pessoas com TEA. Essa é uma luta de todos nós da Secretaria Municipal de Saúde. Em breve, teremos muitas outras novidades”.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, explicou como surgiu a iniciativa.

“A prefeitura tem buscado diversas maneiras de aprimorar os serviços e ampliar a visibilidade das pessoas com TEA. Por isso, tivemos a ideia de unir forças com instituições, projetos e com as mães atípicas, que já realizam um trabalho incrível no município. Para nossa felicidade, todos aderiram à proposta com muita animação. Sem dúvidas, este será um mês marcante na história da cidade. Converso muito com as mães atípicas e sei das lutas diárias pelo bem-estar de seus filhos. Sua dedicação, amor e carinho me inspiram. Essa ação é algo único e feito de coração, e confesso que estou muito emocionada”, disse a prefeita.