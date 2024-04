Barra do Piraí promove orientação sobre saúde do trabalho

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí organizou uma palestra educativa com foco em reforçar a importância de práticas voltadas para a importância da saúde dos trabalhadores, nesta segunda-feira (29). O evento, realizado pelo setor de Vigilância em Saúde do Trabalhador, ocorreu no auditório barrense da Unifaa, Centro Universitário de Valença, contou com a presença de membros do Cerest (Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador do Médio Paraíba) e foi dedicado a passar instruções e fomentar práticas de autoproteção.

O responsável pelo setor de Vigilância em Saúde do Trabalhador, Allan Ferreira, falou sobre a função do setor durante uma inspeção. “A Vigilância em Saúde do Trabalhador vem atuando na promoção da saúde e segurança dos trabalhadores. Promovendo palestras e capacitações para profissionais do setor público e privado. As atividades foram intensificadas no mês de abril, por ser o mês de prevenção de doenças e acidentes de trabalho. É fundamental que os trabalhadores tenham um ambiente de trabalho que possibilite uma vida saudável”, explicou Allan.

Irinéia Rosa, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Barra do Piraí, a qual o setor faz parte, destacou a importância de fornecer orientação. “É um setor de extrema importância dentro da Vigilância. Através dele as equipes podem identificar potenciais casos de doenças e agravos relacionados ao trabalho, investigar a relação de doenças e agravos com o trabalho, identificar os riscos à saúde presentes no ambiente de trabalho e orientar medidas de prevenção. Tudo para que os trabalhadores possam cumprir as suas funções da maneira mais segura possível”, esclareceu.

Para o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, é vital preconizar a saúde dos trabalhadores. “É um trabalho muito importante. Precisamos mostrar a todos que prezamos pela saúde daqueles que fazem a economia girar. Podem ter certeza, a Vigilância em Saúde do Trabalhador está aqui para ajudar”, ressaltou.

Ação

A Vigilância em Saúde do Trabalhador, um dos componentes do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, é pautada em um conjunto de ações que procuram enfatizar a saúde, prevenir a morbimortalidade e reduzir riscos e vulnerabilidades dos trabalhadores. Sendo assim, sua função principal é englobar práticas que possam atuar para atenuar doenças e agravos decorrentes dos modelos de desenvolvimento, de processos produtivos e de trabalho.