Barra do Piraí promove vacinação antirrábica

Barra do Piraí – A Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Piraí realiza no próximo sábado (19) a primeira campanha de vacinação antirrábica de 2025 no município. A ação acontecerá no distrito da Califórnia, das 8h às 15h. A campanha contará com dois pontos de vacinação fixos, sendo um na sede da Secretaria da Califórnia e outro na ESF João Elias Guedes. Além disso, equipes volantes atuarão em postos itinerantes que percorrerão todos os bairros do distrito.

A raiva é uma doença infecciosa grave, que pode inclusive levar à morte. Sendo classificada como uma zoonose, ou seja, uma enfermidade que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos, especialistas consideram fundamental vacinar cães e gatos para garantir a prevenção e controle da doença.

Giselle Carraro, diretora da Vigilância em Saúde, setor responsável pela imunização, ressaltou que a campanha chegará a todas as localidades do município, e explicou quais animais estão aptos a serem vacinados.

“Este é apenas o início da campanha! Iniciaremos pelo distrito da Califórnia e percorreremos todos os bairros e distritos do Município. A vacinação será para cães e gatos saudáveis, a partir de 3 meses. Fêmeas gestantes, animais com menos de 3 meses, doentes ou em tratamento não devem ser vacinados”, disse Giselle.

O secretário municipal de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, explicou a importância dessa ação e evidenciou que as zoonoses sempre serão levadas a sério em nossa gestão.

“A Secretaria de Saúde possui profissionais altamente especializados para organizar e promover essa campanha, que é de enorme importância tanto para a nossa saúde quanto para a de nossos cães e gatos. As zoonoses sempre serão levadas a sério em nossa gestão. Estamos à disposição dos barrenses e de seus anseios. Essa campanha era muito aguardada pelos habitantes, e temos o prazer de dizer que a levaremos a todo o município com segurança, profissionalismo e efetividade”, afirmou Cristiano.

“Essa campanha mostra que, além do compromisso com a saúde, a administração municipal está focada no bem-estar animal. A vacinação é essencial para construirmos uma cidade mais saudável. Por isso, contamos com sua adesão. Fiquem atentos à divulgação dos nossos cronogramas e levem seus cães e gatos aos pontos de vacinação”, concluiu a superintendente do Bem-Estar Animal, Luciene Maria.