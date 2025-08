Barra do Piraí realiza abertura da Conferência Municipal de Educação

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí realizou, na noite de sexta-feira (1º), a abertura da Conferência Municipal de Educação. O evento aconteceu na Segunda Igreja Batista do município e contou com a participação de autoridades, servidores da Secretaria de Educação e representantes da sociedade civil.

A programação incluiu uma palestra do educador português José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, em Portugal. A conferência tem como objetivo discutir propostas e diretrizes que serão incorporadas ao novo Plano Municipal de Educação.

Durante a cerimônia de abertura, a prefeita Katia Miki anunciou a recomposição salarial para os professores que atuam do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Também foi destacada a destinação de recursos provenientes dos royalties para reformas e construção de novas unidades escolares.

O início da reunião também contou com uma solenidade, na qual participaram a prefeita Katia Miki, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Cristiano Almeida; a secretária de Educação, Cleide Mara Rocha; o vereador e presidente da Comissão de Educação da Casa Legislativa, Luiz Felipe Ludi; a presidente do Conselho Municipal de Educação, Simone Lemos; a presidente do Fórum Municipal de Educação, Vivian Regina de Carvalho; e, por fim, o palestrante José Pacheco.

Luiz Felipe Ludi destacou os avanços na educação desde o início da atual gestão, ressaltando o trabalho para a construção de políticas públicas eficientes.

“Estamos trabalhando para, de fato, construir políticas públicas verdadeiras para a educação, que tanto precisa da nossa atenção. Já tivemos avanços importantes desde o início da gestão da prefeita Katia Miki, e seguimos firmes nesse compromisso”, disse o vereador.

Durante a cerimônia, a professora Cleide, secretária de Educação, dedicou diversas homenagens a profissionais, escolas e à prefeita Katia Miki, aniversariante do dia. As homenagens, segundo a própria secretária, simbolizam o trabalho de todos aqueles envolvidos no processo educativo.

Cleide ressaltou o significado da educação e do próprio município de Barra do Piraí para sua vida pessoal e profissional, evidenciando também sua gratidão pelas pessoas que, junto a ela, transformam a educação na cidade.

“Como a maioria das pessoas sabe, não nasci neste município. Mas hoje, eu afirmo a todos vocês que o meu coração, o meu trabalho, o meu serviço e a minha profissão estão totalmente dedicados a Barra do Piraí. Tenho muita gratidão por encontrar aqui pessoas realmente hospitaleiras e compromissadas. Juntos faremos com que nossa educação esteja à altura do que a população barrense merece”, disse a professora Cleide.

A prefeita Katia Miki reforçou que oferecer uma educação do mais alto nível de excelência é um dos seus maiores objetivos.

“Devido aos desafios encontrados quando assumimos, a educação logo passou a ser uma de nossas maiores prioridades. Estamos nos debruçando em cada obstáculo e em cada necessidade para que nosso município ofereça uma educação da mais alta excelência, proporcionando um futuro melhor para os alunos, bem como condições dignas para os professores e demais profissionais do processo educacional”, declarou a chefe do Executivo.

A prefeita Katia destacou a seriedade de sua gestão ao comentar sobre a aplicação dos Royalties da Educação e sua aplicação correta.

“Desde o primeiro dia de janeiro, percebemos que os recursos dos royalties não estavam sendo aplicados da forma adequada. Por isso, criamos uma conta específica para esse recurso, a conta Royalties da Educação. Todos os meses, depositamos um valor nessa conta, que é exclusivamente destinado a investimentos na estrutura da educação. Com esses recursos, estamos realizando uma grande reforma em todas as escolas da rede. Além disso, novas unidades de ensino estão saindo do papel, e em breve traremos mais novidades. Nosso trabalho não irá parar até que alcancemos nossos objetivos”, disse Katia.

Por fim, Katia foi aplaudida pelo público ao dar uma notícia para o corpo docente do município, mais especificamente para os professores do 6º ao 9º ano.

“Depois de muito estudo e planejamento financeiro, vamos conceder a recomposição salarial aos professores do 6º ao 9º ano, e por um fim em tantos e tantos anos de injustiça”, declarou.

Após a cerimônia, o professor José Pacheco compartilhou seu conhecimento, vivência e experiência com o público.

A segunda etapa da conferência, que tratará da elaboração das propostas para o Plano Municipal de Educação, será divulgada em data futura.