Barra do Piraí realiza manutenção em rede pluvial

Matéria publicada em 12 de maio de 2021, 09:07 horas

Barra do Piraí- Nesta quarta-feira, dia 12, uma equipe da Secretaria de Água e Esgoto de Barra do Piraí, realizará manutenções em uma rede pluvial obstruída, localizada na rua Vereador Mário de Biase, no Centro.

Após a intervenção e o desentupimento da rede, áreas da Muqueca e do bairro São João, antes prejudicadas pela obstrução do sistema, terão o abastecimento de água regularizado.

De acordo com a prefeitura, a tubulação a ser desobstruída se encontra próxima à Câmara de Vereadores, em uma via com intenso fluxo de veículos e pedestres. O trânsito no local será paralisado por tempo indeterminado, até que o serviço seja finalizado pela equipe da prefeitura.