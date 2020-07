Barra do Piraí realiza teste rápido em idosos

Barra do Piraí – Idosos moradores de Barra do Piraí farão teste rápido para diagnóstico de Covid-19. A ação, promovida pela prefeitura, será neste sábado (1), e vai ocorrer no sistema drive-thru, entre 9 e 16 horas, no Parque de Exposições.

O município está disponibilizando 800 testes rápidos, exclusivos para pessoas com mais de 60 anos. Os exames serão feitos também no dia 8, sendo 300 do primeiro teste e 500 novas testagens.

A Secretaria Municipal de Saúde já fez testagem em mais de mil pessoas. Um dos grupos analisados foi de taxistas, onde quatro testaram positivo para a doença.