Barra do Piraí tem ‘Dia D da Vacinação’ neste sábado

Barra do Piraí – O município de Barra do Piraí realiza, neste sábado (2), o “Dia D da Vacinação”, na Praça Nilo Peçanha, no Centro, das 9 às 16h. Segundo a prefeitura, o principal objetivo é a atualização de caderneta. Dentre as vacinas disponíveis estão: BCG, Pneumocócica-10, VIP, VOP, Pentavalente, Meningite C, Rotavírus, DTP, Hepatite A, Hepatite B, Febre Amarela, Triviral (Sarampo,Caxumba E Rubéola), Varicela, Hepatite B, Antitetânica, HPV e Meningite ACWY. Também segue em andamento a disponibilização de vacinas da campanha contra Influenza e Covid.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, comentou sobre como se vacinar é extremamente importante. “Hoje, graças a muitos esforços, conseguimos reestruturar a área que é o pilar da imunização. É indispensável enfatizar a importância das vacinas e é fundamental que a população esteja em dia com o calendário de imunização. As vacinas salvam vidas e todos devemos fazer a nossa parte”, disse o prefeito.

O secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, falou sobre a importância da divulgação da vacinação e sua continuidade. “Temos sempre que continuar com a vacinação. Barra do Piraí está acima da média nacional atual, mas estamos em um momento em que a cobertura no país ainda precisa ser expandida. Doenças, antes erradicadas, estão retornando e isso é algo inadmissível. Por isso, quero apelar para que todos busquem a imunização”, concluiu o secretário.