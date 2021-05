Barra do Piraí terá primeiro Crematório Municipal da região

Matéria publicada em 17 de maio de 2021, 10:47 horas

Barra do Piraí – A cidade passa a contar com um Crematório Municipal, conforme revelou, nesta segunda, 17, o prefeito Mario Esteves. O projeto também pretende se precaver de uma possível lotação, a longo prazo, do Cemitério Municipal Santa Rosa, que não tem mais espaço físico para onde crescer.

– A proposta inicial era construir um Crematório Pet, mas, como fico atento ao noticiário nacional e acompanho as minhas redes sociais todos os dias, comecei a notar o aumento pela procura da cremação no geral, e não só para quem perdia seu bichinho. Pensei também na questão do cemitério municipal, que pode se tornar uma dor de cabeça para gestões futuras, em 20, 30 anos, porque não tem mais para onde expandir – explicou Mario.

Pets

O prefeito disse ainda que vai enviar projeto para a Câmara Municipal, cujo objetivo será a regulamentação de uma rubrica específica para a arrecadação oriunda das cremações de pets – o recurso terá a finalidade de custear as despesas do Lar de Passagem São Francisco de Assis, que, hoje, são pagas com verba própria do município.

“Para pessoas de fora de Barra do Piraí, criaremos uma taxa específica, que deverá ser paga pelo serviço, aumentando as fontes de renda da Secretaria de Fazenda. Creio que cada um tem o direito de expressar em vida, a amigos e familiares, o desejo de qual será sua ‘última morada’. No caso da cremação, esperamos poder honrar a memória dos barrenses que assim decidirem, e dar um conforto também às famílias que perdem seu animal e querem dar a ele uma despedida digna”, disse o prefeito.

De acordo com Mario, o edital de licitação do forno crematório já está pronto, e deverá passar por pequenos ajustes, apenas para se adequar às novas finalidades. “O recurso para a compra do forno é específico, que conseguimos em Brasília. Não terá ônus ao orçamento do município, até porque quem acompanha o nosso trabalho sabe que eu não faço nenhum tipo de aventura que comprometa as finanças públicas. Tudo é com muita responsabilidade, e esse projeto será assim também”, finalizou.