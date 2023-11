Barra do Piraí terá treinamento para profissionais da Saúde sobre Serviço de Verificação de Óbitos

Barra do Piraí – Nesta quinta-feira (23), a Prefeitura de Barra do Piraí anunciou que os membros da Secretaria de Saúde passarão por um treinamento sobre o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO). A ação será feita pelo médico legista da Polícia Civil, Ricardo Campos Barcellos. Além do treinamento, o profissional também participará de lives e programas de rádio para trazer informações sobre a área para a população.A partir do anúncio, o secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, destacou a importância do SVO para o país. “Acredito que falo por todos os profissionais da saúde quando afirmo que é feito o máximo possível para que não aconteçam mortes, mas, infelizmente, em certos casos não há opção. É a partir dessas situações que o SVO se torna fundamental para a área. Por meio dele, conseguimos mais precisão e indicadores ainda mais fidedignos, algo de extrema importância para a saúde pública e pesquisadores. A prefeitura vem avançando muito, apresentando um trabalho exemplar e, acima de tudo, humanitário. Agora, nos deparamos com uma nova etapa”, expõe o secretário.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, destacou que os treinamentos servem como meios para fornecer o melhor para os habitantes.

“Nossa equipe está sempre buscando meios de se aperfeiçoar. Os treinamentos ligados ao SVO serão importantíssimos, principalmente, para situações de óbitos de causas naturais ocorridos dentro de residências. Todo o setor da Saúde de Barra do Piraí não para de crescer. O aprendizado é algo essencial e, nessa questão, sem dúvida, ele é fundamental”, finaliza o chefe do Executivo.