Barra do Piraí vacina idosos de 63 anos de idade

Barra do Piraí – A Secretaria de Saúde liberou vacina para idosos com 63 anos, a partir de segunda, 3, no Posto de Saúde Albert Sabin. A SMS informou que, há possibilidade desta idade ser reduzida ainda mais, caso cheguem novas doses de vacinas neste início de semana, conforme estima o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O secretário municipal de Saúde, Wagner Teixeira, disse que o município vem trabalhando para contemplar cada vez mais pessoas com menos idade. “Esperávamos que, ainda nesta semana, Barra do Piraí pudesse chegar aos 62 ou 61 anos. No entanto, precisamos ter cautela quando o assunto é quantidade de vacinas. Por outro lado, o Governo do Estado estima entregar mais doses entre domingo, 2, ou segunda, 3. E, por conta dessa boa notícia, vamos baixar a faixa para os 63 anos. E, veremos se haverá nova diminuição ainda por esses dias”, pondera.