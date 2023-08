Barra Mansa: Abertura da Expo Girolando acontece nesta quinta-feira

Barra Mansa – A Secretaria Desenvolvimento Rural, em parceria com o Sindicato Rural, realiza entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro mais uma edição da Expo Girolando. Com o apoio da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, a expectativa é contar com a participação de cerca de 300 animais inscritos e julgados no Parque da Cidade, no Centro.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, falou sobre a expectativa e a importância do evento para o desenvolvimento do setor. “Nossa cidade sempre foi destaque no cenário da produção de leite, com animais obtendo excelentes resultados em eventos pelo Brasil. Então nada mais justo que planejarmos e realizarmos a tradicional Expo Girolando Barra Mansa, que conta com a participação de pequenos e grandes produtores rurais, que moram aqui na cidade, na região e até em outros estados”, disse.

Barra Mansa é uma das principais bacias leiteiras do Sul Fluminense, atuando centralizada na pequena e média propriedade familiar. Para o diretor comercial da Cooperativa Agropecuária de Barra Mansa, Nilson Moreira Campos, a Expo Girolando é uma das mais tradicionais exposições do ranking nacional e contribui para o intercâmbio entre os produtores, geração de empregos diretos e indiretos e o aumento de receitas.

“A cidade está recebendo produtores locais e de outros estados como, por exemplo, Espírito Santo e Goiás, para incentivar a busca pela melhoria na qualidade do rebanho e a troca de informações e tecnologias. Nós na Cooperativa já percebemos a grandeza do evento a partir das ordenhas dos animais que já chegaram ao município para a adaptação. Considero a Expo Girolando Barra Mansa um dos maiores eventos do setor e na minha concepção perdemos apenas para a ‘Megaleite’, isso em número de participantes”, disse Nilson.

O evento começa na quarta-feira (30), mas a abertura oficial está marcada para quinta-feira (31), às 18h.

Programação:

30/ago, quarta-feira

10h – 1ª ordenha

Categoria curraleiro

14h – 1ª ordenha

Categoria 3 Ordenhas

31/ago, quinta-feira

14h – início dos julgamentos

Touros CCG 3/4H e Girolando

Fêmeas Jovens e Vacas CCG 1/4

18h – Abertura Oficial

Fêmeas Jovens e Vacas Girolando

01/set, sexta-feira

16h – Julgamento

Fêmeas Jovens e Vacas CCG 3/4H

02/set, sábado

10h – 7ª ordenha (última)

Categoria Curraleiro

14h – 10ª ordenha (última)

Categoria 3 Ordenhas

14h – Julgamento

Fêmeas Jovens e Adultas CCG 1/2H

17h – Entrega dos prêmios do Torneio Leiteiro

20h – Julgamento

Suprema Fêmea Jovem e Vaca