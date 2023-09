Barra Mansa abre inscrições para Chamada Escolar de 2024

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Educação (SME), abriu na segunda-feira, dia 18, as inscrições para a Chamada Escolar de 2024. A convocação é destinada a crianças do berçário, maternal e Pré I, e contempla idades entre 0 a 04 anos.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 18 de outubro, por meio do link https://barramansa.rj.gov.br/chamada-escolar-2024. Caso a pessoa não possua internet ou tenha dificuldade de preencher o formulário de inscrição no site, ela pode pedir orientação em qualquer Instituição da Rede municipal de Ensino.

A assessora pedagógica, Ionara Hygino, relatou que a chamada é um passo importante para a educação. “O processo de Chamada Escolar tem o objetivo de ofertar à criança que não está matriculada na Educação Infantil da Rede Municipal no ano letivo de 2023 as vagas disponibilizadas nas instituições educacionais, atendendo as normas estabelecidas”, detalhou Ionara, que também pontuou sobre a Chamada ser aberta para alunos que ainda não estudaram.

O secretário de Educação, Marcus Barros, destacou a importância de fazer parte do processo de Chamada Escolar. “Desde o ano passado, buscamos realizar a chamada on-line para passar toda credibilidade e oportunidade para as pessoas realizarem suas inscrições. E neste ano, os que tiverem dificuldade de acesso, podem procurar as unidades escolares para obter ajuda e os devidos esclarecimentos”, comunicou.

Etapas

A Chamada Escolar compreenderá as seguintes etapas:

I – Inscrição online

II- Resultado da Chamada Escolar

III- Efetivação de Matrícula

Todo o processo está previsto para se encerrar nos dias 29 ou 30 de novembro.

Inscrições

As vagas são destinadas a alunos entre 0 e 04 anos completos. No caso do Berçário, o bebê deve ter 11 meses completos ou a completar até 31/03/2024; no Maternal I, a criança deve ter um ano completo ou a completar até o dia 31/03/2024; para o Maternal II, precisam estar com dois anos completos ou a completar até 31/03/2024; no Maternal III, três anos completos ou a completar até o dia 31/03/2024; e no Pré I, quatro anos completos ou a completar até o dia 31/03/2024.

Os candidatos contemplados com vagas do berçário serão direcionados à Creche Menino Jesus.

Mais informações sobre os critérios da disponibilização das vagas, documentos para levar no ato da matrícula, entre outros, estão disponíveis na portaria disponibilizada no site https://barramansa.rj.gov.br/chamada-escolar-2024.