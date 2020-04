Barra Mansa alerta população sobre golpe telefônico

Matéria publicada em 16 de abril de 2020, 14:53 horas

Grupo está se passando por representantes municipais informando pagamento de precatórios e RPV

Barra Mansa– A prefeitura de Barra Mansa tomou conhecimento de um novo golpe telefônico que está sendo aplicado em diversos municípios, inclusive em cidades da região Sul Fluminense. Os criminosos atuam por meio de ligações e WhatsApp informando que para ter acesso aos precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPV), o munícipe deverá fazer um depósito em espécie em alguma agência da Caixa Econômica Federal.

A prefeitura ainda reitera que todo tipo de pagamento dos débitos são feitos através de guias específicas e que a pessoa que sofrer esse tipo de tentativa de extorsão deve entrar em contato com o advogado representante do processo ou com a Secretaria Municipal de Fazenda, através do telefone: (24) 2106-3400.

O secretário de Fazenda de Barra Mansa, Leonardo Ramos, informou que a informação chegou ao conhecimento do Centro Administrativo através da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e que já foi registrado um boletim de ocorrência na delegacia do município.

– A população tem que ficar atenta aos diversos tipos de golpes que podem ocorrer neste período. Infelizmente pessoas com má fé estão se aproveitando do momento que o país está enfrentando, por conta da Covid-19, para realizar esse tipo de prática – informou.

Leonardo ainda disse. “Nossos procedimentos não incluem ligações e mensagens através de aplicativos, por isso é importante redobrar a atenção. Esperamos que as pessoas que estão envolvidas sejam punidas e não façam mais vítimas”, completou.