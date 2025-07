Barra Mansa alinha organização da 2ª etapa do Circuito Rural

Barra Mansa – A 2ª etapa do Circuito Rural — que ocorrerá no distrito Floriano, no dia 17 de agosto — foi tema de uma reunião nesta segunda-feira (21), com a participação da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL) e outras pastas da Prefeitura. A corrida terá um percurso de 6 km, e as inscrições já foram encerradas.

Estiveram presentes na reunião os secretários de Esporte, Mário Jorge Ferreira; de Comunicação, Diego Raffide; de Desenvolvimento Econômico, Cesar de Carvalho; o presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda; além de representantes da Secretaria de Desenvolvimento Rural.

Na ocasião, o secretário Mário Jorge destacou que a integração entre secretarias contribui para o êxito da corrida.

“Estamos firmando parcerias e nos integrando a outros setores da Prefeitura para realizar, em Floriano, um evento que atenda às expectativas da população. Na próxima semana, faremos outra reunião para ajustar os últimos detalhes”, disse.

O evento

A corrida em Floriano será a segunda etapa do projeto Circuito Rural, que busca levar práticas esportivas e outras ações aos distritos do município. A primeira foi realizada em Antônio Rocha, durante o fim de semana do torneio leiteiro local. A terceira ocorrerá no distrito Nossa Senhora do Amparo, no dia 7 de setembro. A última etapa será em 1º de novembro, em Santa Rita de Cássia.