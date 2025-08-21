quinta-feira, 21 agosto 2025
Barra Mansa amplia ações de paisagismo na Avenida Roosevelt Brasil

Município tem investido em revitalização e plantio de árvores em áreas de grande circulação de pessoas e veículos

by Mayra Gomes

Foto: Paulo Dimas

Barra Mansa – A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, seguiu nesta quinta-feira (21) com as ações de paisagismo na Avenida Roosevelt Brasil, no Centro. No último domingo (17), a área já havia recebido o plantio de 60 palmeiras, ação que também foi realizada em outros pontos da cidade, como a Rua Tenente José Eduardo e a Praça das Nações Unidas, no bairro Ano Bom; a Avenida Albo Chiesse, no Centro; e o bairro Monte Cristo (incluindo a rotatória).

Essas intervenções integram um conjunto de ações voltadas para embelezar, valorizar e tornar os espaços públicos mais acolhedores e sustentáveis, reforçando o compromisso do município com a arborização urbana e a qualidade de vida da população. O trabalho contempla, além do plantio, a inserção de pedras decorativas e coroamento das palmeiras. O objetivo é valorizar os espaços utilizados diariamente pela população, seja no tráfego de veículos ou para a prática de esportes e atividades de lazer aos finais de semana.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Viana, o trabalho amplia a arborização e reforça o cuidado com o bem-estar da população.

“Agora, além do paisagismo, estamos instalando elementos de ornamentação para valorizar ainda mais o espaço. Esse cuidado não se restringe ao Centro. Em outras regiões também já realizamos o plantio de espécies nativas da Mata Atlântica, reforçando nosso compromisso com a arborização e com a sustentabilidade do município”, destacou Rodrigo.

 

 

